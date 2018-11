Volley, Champions League 2018-2019. Perugia con la Dinamo Mosca per imporre la propria legge anche in Europa

Scatta domani sera l’avventura europea dell’ambiziosa Sir Safety Perugia che riprova l’assalto alla Champions League dopo aver strappato allo Zenit Kazan l’uomo chiave delle ultime Coppe, lo schiacciatore cubano-polacco Leon.

I perugini non affrontano una squadra qualsiasi al debutto casalingo nel girone che comprende anche i francesi del Tours e i turchi dell’Arkas Izmir ma la Dinamo Mosca, società dalle grandi tradizioni che può vantare nel suo palmares una finale persa e un terzo posto in Champions e tre vittorie nella vecchia Coppa delle Coppe.

Il club moscovita è uno di quelli che fornisce più uomini alla Nazionale russa, anche se al Mondiale di Italia e Bulgaria erano solo due gli atleti della Dinamo presenti con la maglia della Nazionale, l’alzatore Grankin e lo schiacciatore Berezhko ma anche l’opposto Kruglov ed il centrale Vlasov sono nel giro della nazionale. Dall’Olanda, invece, arriva lo schiacciatore Kooy che vanta anche un passato in Italia con le maglie di Modena e Civitanova.

Non ci sarà spazio per il turn over per Lorenzo Bernardi che schiererà la migliore formazione per cercare di partire con il piede giusto in una manifestazione che è centrale nel progetto del club umbro in questa stagione. C’è ovviamente grande attesa per vedere il debutto in Champions di Leon con una maglia diversa da quella del Kazan. Leon ha lentamente preso per mano Perugia e, dopo l’avvio stentato in Supercoppa, ha disputato grandi partite confermando di essere il campione che tutti avevano conosciuto dal Mondiale 2010 in poi.













Foro: Roberto Bartomeoli Live PhotoSport