VIDEO Simone Biles Campionessa del Mondo all-around: i quattro esercizi della leggenda con 2 cadute!

Simone Biles si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale per la quarta volta in carriera: nessuna come lei nella storia della ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha battuto il record di Svetlana Khorkina e ha festeggiato il poker personale all’Aspire Dome di Doha (Qatar) nonostante ben due cadute (volteggio e trave) e un’uscita di pedana al corpo libero. Di seguito i VIDEO dei quattro esercizi con cui Simone Biles ha vinto l’all-around dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

Despite falling after landing her new vault, Simone Biles 🇺🇸 is leading the Women's All-around Final @DohaGym2018

Rival Morgan Hurd 🇺🇸 is just 0.325 points behind at the halfway point

Live scores 👉 https://t.co/Rj8MU7CgJO#DohaGym2018 #GoGymtastic pic.twitter.com/KXfCiQl9VW

— FIG (@gymnastics) November 1, 2018