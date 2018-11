VIDEO Dominik Paris terzo nella discesa di Lake Louise, podio di lusso dell’azzurro

Dominik Paris ha ruggito nella discesa libera di Lake Louise e ha conquistato un pesantissimo terzo posto nella prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro si è reso protagonista di un’ottima gara, per tutta la pista è rimasto in scia a Max Franz e Christof Innerhofer riuscendo così a conquistare un risultato di lusso e a salire sul podio in questa grande classica canadese. Il nostro portacolori ha dato un’importante dimostrazione di efficienza, la stagione è iniziata al meglio e lo aspettiamo al top anche nei prossimi appuntamenti. Di seguito il VIDEO della discesa libera di Dominik Paris a Lake Louise.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com