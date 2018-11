Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2018: James e Cipres trionfano in casa, rimontati Boikova/Kozlovskii

Apoteosi totale per Vanessa James e Morgan Cipres che trionfano agli Internationaux De France, sesta tappa del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. Di fronte al proprio pubblico di Grenoble, i francesi sono riusciti a trionfare tra le coppie e a bissare il successo ottenuto un mese fa a Skate Canada: gli allievi di John Zimmermann e Jeremy Barrett, già terzi agli ultimi Mondiali e quinti alle Olimpiadi di PyeongChang, hanno dettato legge sulle note di Wicked Game e di The Last Feeling nel programma lungo, venendo premiati dalla giuria con il punteggio di 140.53 (68.99 per la parte tecnica e 71.54 per i components) e ottenendo così la qualificazione alle Finali di Vancouver.



I ragazzi di stanza a Tampa hanno concluso con il totale di 205.77 e sono riusciti a rimontare nei confronti dei russi Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii. I ragazzi di San Pietroburgo, quarti a Skate Canada, avevano chiuso lo short program al comando ma oggi non sono stati perfetti (121.01) e si sono così dovuti accontentare della terza piazza (189.84) alle spalle anche degli statunitensi Tarah Kayne e Danny O’Shea (191.43) che ottengono il primo podio in carriera con pieno merito eseguendo un bel programma sulle note di Swan Lake (127.98).

INTERNAZIONALI DI FRANCIA: CLASSIFICA GENERALE COPPIE













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com