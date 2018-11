VIDEO Della Monica-Guarise pattinaggio artistico, Grand Prix Helsinki 2018: azzurri secondi, riviviamo il programma libero

Per la prima volta in carriera, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato la seconda posizione in una tappa del circuito ISU Grand Prix. Nella suggestiva cornice della Helsinki Arena, teatro della terza tappa, gli atleti di Cristina Mauri hanno presentato davanti al numerosissimo pubblico il programma libero, pattinato sulle note di “Tristano e Isotta” di Maxime Rodriguez. Nonostante alcune sbavature negli elementi di salto, gli azzurri hanno ben figurato eseguendo dei bellissimi sollevamenti di qualità, convincendo sotto il profilo delle componenti del programma.

Riviviamo insieme il programma di Nicole e Matteo, i quali si giocheranno l’accesso alle Finali di Vancouver tra due settimane a Mosca in ocassione della classica Rostelecom Cup.

IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI NICOLE DELLA MONICA E MATTEO GUARISE

Foto: Colombo Pier