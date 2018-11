Boxe, Campionati UE 2018: Clemente Russo eliminato ai quarti di finale, Tatanka si arrende a Ghadfa tra i supermassimi

Arriva un pesantissimo verdetto per Clemente Russo ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Tatanka, entrato direttamente in tabellone ai quarti di finale tra i supermassimi (sua nuova categoria di peso in cui spera di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ha perso nettamente contro lo spagnolo Drissi Ghadfa capace di imporsi con un chiaro verdetto unanime: 5-0 per il padrone di casa, i cartellini dei giudici sono nettamente in favore dell’iberico (un 30-26, due 30-27 e due 29-28). L’incontro è parso più equilibrato di quello che dica il punteggio, a fare la differenza è stato il buon allungo di Ghadfa e la difficoltà del nostro 36enne a entrare pienamente nel match fin da subito.



L’azzurro deve così dire addio al sogno di conquistare una medaglia in questa competizione che rappresentava il suo ritorno sul ring internazionale tra i +91 kg. Un vero peccato perché l’avversario odierno vantava come migliore risultato un quinto posto ai Giochi del Mediterraneo 2018, dunque era assolutamente alla portata del due volte medagliato olimpico che non è riuscito a rilanciarsi come sperava, il lavoro effettuato negli ultimi allenamenti deve ancora dare i propri frutti. Il campano è ora rimandato agli appuntamenti del 2019 con Europei e Mondiali all’interno della stessa stagione che condurrà verso i Giochi nel Sol Levante.

Nel primo round l’azzurro subiva i colpi ficcanti del rivale che ha cercato con insistenza il volto del nostro portacolori, bravo comunque a reagire e a risultare propositivo nella seconda metà. Nella seconda ripresa Clemente ha cercato di alzare la guardia e ha provato a portare qualche colpo ma lo spagnolo non ha vacillato particolarmente. La musica non è cambiata più di tanto nel terzo round e Russo si è dovuto così arrendere ai quarti di finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse