Vela: tante polemiche in una riunione a Sarasota, novità per le Olimpiadi?

È una delle discipline più contrastanti a livello olimpico. La spettacolarità, per chi ne è esperto, è ovviamente tanta, ma per i non addetti ai lavori risulta sempre più difficile da seguire. In questi giorni stanno aumentando ancor di più le polemiche sulla vela: in questi giorni si è svolta una riunione a Sarasota che ha coinvolto il presidente della Federvela mondiale Kim Andersen e il CEO Andy Hunt.

Come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, il Direttorato Generale della Commissione Europea ha inviato una lettera intraprendendo un’indagine sulla scelta delle barche olimpiche da parte della Federvela, utilizzando una condotta non-concorrenziale visto che 7 su 10 imbarcazioni a Cinque Cerchi sono costruite dallo stesso produttore.

Le polemiche però non si fermano solo a questo. È stato annunciato infatti un cambio di specialità per quanto riguarda i Giochi di Parigi 2024: eliminato il Finn, che faceva parte dei Cinque Cerchi dal lontano 1952, aggiungendo invece una barca a chiglia di 10 metri con equipaggio formato da un uomo e una donna (con una regata che durerebbe 48 ore).













Foto: ricochet64 Shutterstock.com