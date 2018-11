Usain Bolt saluta il calcio (per ora) : pochi i 95mila euro offerti dai Mariners in Australia

Usain Bolt e calcio, questo matrimonio non s’ha da fare. Il Fulmine, che sogna una carriera da professionista nella nuova disciplina dopo aver abbandonato l’atletica leggera, ha rifiutato l’offerta di 95mila euro all’anno che gli era stata avanzata dai Central Coast Mariners, società che milita nella Serie A australiana. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo su 100 e 200 metri ha rinunciato perché la cifra è troppo bassa: dopo due mesi di allenamenti, con tanto di gol segnati in amichevole, il 32enne giamaicano ha detto basta e ha lasciato il club.

Il sogno dunque rimane nel cassetto, staremo a vedere se in futuro arriveranno proposte più soddisfacenti per l’ex velocista che non ha ancora commentato il suo addio, al momento annunciato esclusivamente dal proprietario dei Mariners: “È stato un piacere lavorare con Usain per cercare di realizzare il suo desiderio di diventare un calciatore professionista. La collaborazione è stata vantaggiosa per entrambi perché la presenza di Bolt ha portato un livello maggiore di attenzione sia ai Mariners che al campionato australiano”.













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Andrew Makedonski / Shutterstock.com