LIVE Rugby, Italia-Georgia: la diretta della partita. Come vederla in tv e orario d’inizio

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA DALLE ORE 15.00

Per importanza è la partita dell’anno: la finestra autunnale dei Test Match di rugby si è aperta per la Nazionale italiana sabato scorso con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda, ma il primo dei tre test mach casalinghi che attendono gli azzurri, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY, che si giocherà oggi a Firenze contro la Georgia, con inizio alle ore 15.00 ha un peso specifico davvero alto. Come per tutti gli incontri degli azzurri, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale.

Si tratta infatti, tra tutte quelle che coinvolgeranno gli azzurri in questo intenso novembre della palla ovale, della sfida più importante in ottica ranking mondiale: l’Italia punta a scavalcare i Lelos in classifica, puntellando così la sua presenza nel Sei Nazioni, da diversi anni messa in discussione proprio dall’avanzata dell’armata georgiana.

LIVE Italia-Georgia rugby, Test Match in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Sabato 10 novembre ore 15.00

Italia-Georgia (a Firenze)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA DALLE ORE 15.00













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola