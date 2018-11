Trampolino elastico, Mondiali 2018: Gao Lei e Rosannagh MacLennan in trionfo, Cannone 22°

A San Pietroburgo (Russia) si sono conclusi i Mondiali 2018 di trampolino elastico con l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda l’individuale, cioè l’unica prova inserita nel programma olimpico.

MASCHILE:

Gao Lei si è laureato Campione del Mondo per la seconda volta in carriera dopo il trionfo del 2015 grazie a un buonissimo esercizio che gli è valso 62.255 punti (17.500 per le difficoltà, 17.000 per l’esecuzione, 18.255 di T Score e 9.500 di H). Il 26enne cinese, già bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, è riuscito così a salire sul gradino più alto del podio e a regalare una bellissima doppietta al suo Paese insieme all’infinito Dong Dong (61.185), una delle icone internazionali di questo sport. Il Campione Olimpico di Londra 2012 e già vincitore di tre titoli iridati ha totalizzato 61.185 punti, prevalendo per un soffio nei confronti del russo Andrey Yudin (60.950) e del portoghese Diogo Abreu (60.815). Soltanto sesto il bielorusso Uladzislau Hancharou, Campione Olimpico a Rio 2016 che si è fermato a 60.560. Il nostro Flavio Cannone ha concluso la semifinale al 22esimo posto (28.850).

FEMMINILE:



Rosannagh MacLennan è semplicemente infinita e vince il suo secondo titolo iridato dopo l’apoteosi di Sòfia 2013. La 30enne Campionessa Olimpica di Londra 2012 e Rio 2016, ritornata sulla scena dopo essersi fermata nel 2017, ha vinto con 57.180 punti, appena un decimo meglio della cinese Xueying Zhu (57.080) mentre il bronzo finisce al collo della fantastica russa Yana Pavlova (56.405), già vincitrice della Coppa del Mondo e Campionessa d’Europa nel 2015.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federginnastica