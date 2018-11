Tottenham-Inter, Champions League calcio: come vederla in tv. Orario, programma e streaming

Nella spettacolare cornice dello stadio di Wembley a Londra, l’Inter affronterà il Tottenham in una sfida decisiva del Gruppo B della Champions League. I nerazzurri si giocano in questa partita il passaggio del turno, visto che in caso di vittoria o pareggio potranno già festeggiare con una gara d’anticipo. Dall’altra parte gli Spurs, supportati dal proprio pubblico, proveranno a vincere per ribaltare la situazione nel girone. All’andata la squadra di Luciano Spalletti si impose in rimonta per 2-1 e dovrà provare a ripetersi, anche se gli avversari sono cresciuti molto, come dimostrato dal 3-1 con il Chelsea nell’ultima partita di campionato. Sfida incrociata anche tra i due bomber: Icardi e Kane, le occasioni non mancheranno di certo.

Tottenham-Inter si giocherà mercoledì 28 novembre a Wembley con calcio di inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. Diretta tv anche su Sky Sport e diretta streaming su Rai Play e SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 28 novembre

21.00 Tottenham-Inter, Champions League Gruppo B, Wembley













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com