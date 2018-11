Tennis, WTA Houston 2018: anche Bianca Turati fuori al primo turno. Passa l’israeliana Deniz Khazaniuk

Dura poco più di due ore il torneo WTA 125K di Houston per Bianca Turati: l’azzurra, che aveva ricevuto una wild card, sul cemento texano cede all’israeliana Deniz Khazaniuk che si impone in due set col punteggio di 7-6 (5) 6-2. Come per Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, anche in questo caso, pesa sull’esito della sfida l’andamento della prima partita, nel corso della quale l’azzurra aveva annullato tre set point.

Nel primo parziale la prima ad allungare è l’israeliana, che ottiene l’allungo nel terzo gioco e sale 2-1, ma l’azzurra trova l’immediato controbreak. Azzurra ancora sotto al termine del settimo gioco, quando cede ancora il servizio, ma proprio quando l’avversaria va a servire per la partita nel decimo gioco, l’italiana annulla due set point ed opera il controbreak. Si va al tie break, dove l’israeliana scappa avanti e sul 6-4 si procura altri due set point: l’azzurra cancella il primo ma non il secondo e cede 7-5.

Nel secondo set invece a partire forte è l’azzurra, che trova il break in apertura a zero e si porta sul 2-0. Da questo momento però l’israeliana ruba la scena, infilando sei giochi e staccando il pass per gli ottavi.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paolo Bona / Shutterstock