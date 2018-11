Tennis, Semifinali Atp Finals 2018: Federer-Zverev e Djokovic-Anderson. Programma, orari e tv

Si sono definite le semifinali delle ATP Finals 2018, il torneo di fine stagione che riunisce i migliori otto tennisti del mondo. Alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) si preannuncia un pirotecnico sabato 17 novembre con due sfide estremamente divertenti e appassionati che regaleranno grande spettacolo a tutti i tifosi, pronti a gustarsi gli ultimi match di lusso di una stagione al massimo.



Roger Federer se la dovrà vedere contro Alexander Zverev: il Maestro svizzero, alla quindicesima semifinale al Masters, incrocerà la racchetta con il giovane tedesco che spera di firmare un grandioso colpaccio e di accedere all’atto conclusivo della manifestazione dove se la dovrà poi vedere con il vincente dell’altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic e il sudafricano Kevin Anderson, il numero 1 del ranking ATP è ovviamente il grande favorito ma non dovrà sottovalutare l’avversario che ha sconfitto nella finale di Wimbledon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle semifinale delle ATP Finals 2018. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

SABATO 17 NOVEMBRE:

Orari da definire (in attesa di conoscere l’ordine delle sfide)

Roger Federer vs Alexander Zverev

Novak Djokovic vs Kevin Anderson

COME VEDERE LE ATP FINALS IN DIRETTA TV E STREAMING:

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













