Tennis, Ranking ATP (5 novembre): Novak Djokovic sul trono, Fabio Fognini sempre n.1 azzurro, Fabbiano rientra nella top-100

Come era noto, cambio al vertice sul trono del tennis mondiale con Novak Djokovic che spodesta lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo, finalista a Parigi Bercy, torna ad occupare la prima piazza per la quarta volta in carriera e per la 224esima settimana. Scende in seconda posizione Nadal, costretto al forfait nel 1000 francese, per un problema agli addominali. Al n.3 c’è lo svizzero Roger Federer che precede l’argentino Juan Martin Del Potro (che non vedremo alle prossime ATP Finals per un infortunio al ginocchio), il tedesco Alexander Zverev, il sudafricano Kevin Anderson, il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Rientra tra i migliori dieci, dopo ben 14 mesi, il giapponese Kei Nishikori, ora al nono posto, subito davanti allo statunitense John Isner. Da segnalare, poi, la posizione n.11 del russo Karen Khachanov, trionfatore a Bercy contro Djokovic, pronto ad entrare nella top-10 al più presto.

CLASSIFICA ATP – TOP-10

1 Djokovic, Novak (SRB) +1 8.045 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) -1 7.4800

2 Federer, Roger (SUI) 0 6.020

4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.300

5 Zverev, Alexander (GER) 0 5.085

6 Anderson, Kevin (RSA) 0 4.310

7 Cilic, Marin (CRO) 0 4.050

8 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.895

9 Nishikori, Kei (JPN) +1 3.390

10 Isner, John (USA) -1 3.155

Fabio Fognini si conferma il primo degli Azzurri. Il giocatore di Arma di Taggia guadagna una posizione e risale al numero 13, eguagliando di nuovo il best ranking. Alle sue spalle stabile Marco Cecchinato, numero 20, mentre risale di due posti Andreas Seppi, ora numero 35. Uno step più in basso per Matteo Berrettini, numero 54. Rientra tra i top-100 Thomas Fabbiano, ora numero 99, mentre migliora Gianluigi Quinzi, numero 149.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP-10

13 Fognini, Fabio (ITA) +1 2.315 punti

20 Cecchinato, Marco (ITA 0 1.819

35 Seppi, Andreas (ITA) +2 1.135

54 Berrettini, Matteo (ITA) -1 932

99 Fabbiano, Thomas (ITA) +5 573

106 Sonego, Lorenzo (ITA) -1 536

115 Lorenzi, Paolo (ITA) +1 505

132 Travaglia, Stefano (ITA) +1 433

146 Bolelli, Simone (ITA) -1 382

149 Quinzi, Gianluigi (ITA) +2 374













