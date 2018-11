Tennis, Ranking ATP (19 novembre): Novak Djokovic in vetta, Alexander Zverev n.4, Fabio Fognini il migliore azzurro

La chiusura delle ATP World Tour Finals di Londra ha sancito anche il ranking ATP definitivo del 2018. In vetta alla graduatoria sempre il serbo Novak Djokovic, finalista nel Masters di Londra, giunto alla 226esima settimana complessiva al comando. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, assente alle Finals per infortunio, terza piazza invece per lo svizzero Roger Federer, piegato in semifinale alla O2 Arena dal tedesco Alexander Zverev. Ed è proprio “Sascha” l’unica significativa variazione rispetto alla settimana precedente. Il successo londinese, che lo ha eletto nuovo “Maestro” del tennis, lo ha portato al n.4, scavalcando l’argentino Juan Martin Del Potro, anch’egli out in queste ultime settimane per un problema serio al ginocchio. In sesta posizione il sudafricano Kevin Anderson (semifinalista alle Finals), a precedere il croato Marin Cilic, l’austriaco Dominic Thiem, il giapponese Kei Nishikori e l’americano John Isner.

CLASSIFICA ATP – TOP10

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 9.045 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) 0 7.480

3 Federer, Roger (SUI) 0 6.420

4 Zverev, Alexander (GER) +1 6.385

5 Del Potro, Juan Martin (ARG) -1 5.300

6 Anderson, Kevin (RSA) 0 4.710

7 Cilic, Marin (CRO) 0 4.250

8 Thiem, Dominic (AUT) 0 4.095

9 Nishikori, Kei (JPN) 0 3.590

10 Isner, John (USA) 0 3.155

In casa Italia Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il ligure è sempre al numero 13, eguagliando il best ranking. Alle sue spalle nessuna variazione anche per Marco Cecchinato, numero 20, Andreas Seppi, numero 38, e Matteo Berrettini, numero 54. Fuori dai migliori 100 Thomas Fabbiano (n.101), guadagnano invece posizioni Lorenzo Sonego (n.107) e Paolo Lorenzi (n.109) mentre da considerare il best ranking di Gianluigi Quinzi, ora numero 148.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP10

13 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.315 punti

20 Cecchinato, Marco (ITA 0 1.819

38 Seppi, Andreas (ITA) 0 1.106

54 Berrettini, Matteo (ITA) 0 932

101 Fabbiano, Thomas (ITA) -1 573

107 Sonego, Lorenzo (ITA) +1 530

109 Lorenzi, Paolo (ITA) +6 533

135 Travaglia, Stefano (ITA) -1 426

147 Bolelli, Simone (ITA) 0 382

148 Quinzi, Gianluigi (ITA) +2 380













