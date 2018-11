Tennis, Next Gen ATP Finals MIlano 2018: oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro?

La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina.

Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha sbattuto contro il muro rappresentato dall’ellenico Tsitsipas, mentre lo spagnolo, pur combattendo, non ha portato a casa nulla. Lo statunitense è ad un passo dalla qualifica, flebili le speranze dello spagnolo.

Nel Gruppo B invece è chiamato alla disperata impresa il nostro Liam Caruana, che comunque ieri ha giocato meglio rispetto a martedì, ma ancora è alla ricerca della prima vittoria nel torneo principale dopo il trionfale cammino nelle qualificazioni, ma avrà di fronte il russo Andrey Rublev, alla ricerca della vittoria-qualificazione.

In apertura di sessione serale vedremo se l’australiano Alex De Minaur proseguirà nel ruolo di schiacciasassi recitato finora anche contro lo statunitense Taylor Fritz, in quello che sulla carta dovrebbe essere l’incontro più equilibrato. Per l’oceanico giungere primo significherebbe evitare Tsitsipas fino alla finale.

Ultimo incontro di giornata, infine, per l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero uno del seeding, che dopo aver vinto le prime due partite chiede strada anche al polacco Hubert Hurcacz, il quale si gioca il tutto per tutto per provare a centrare una semifinale che avrebbe davvero dell’incredibile.

Il programma di oggi, gioedì 8 novembre:

alle ore 14.00 Tiafoe (USA) c. Munar (ESP)

non prima delle ore 15.00 Rublev (RUS) c. Caruana (ITA)

alle ore 19.30 De Minaur (AUS) c. Fritz (USA)

a seguire Tsitsipas (GRE) c. Hurkacz (POL)













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com