Next Gen 2018, il calendario di oggi (venerdì 9 novembre) e gli orari. La programmazione tv

In archivio la terza giornata delle Next Gen ATP Finals, con il risultato a sorpresa tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar, con il secondo vincitore in soli tre set. Con questo risultato lo spagnolo va in semifinale grazie anche alla vittoria del greco Stefanos Tsitsipas, che chiude da imbattuto la prima fase come l’australiano Alex De Minaur. Il quarto semifinalista è il russo Andrey Rublev.

Oggi, venerdì 9 novembre, a partire dalle ore 19.00 le due semifinali, con la prima sfida tra l’australiano Alex De Minaur e lo spagnolo Jaume Minar, mentre non prima delle 21 si terrà il secondo incontro tra tra l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il russo Andrey Rublev. Le due sfide saranno visibili in tv su SuperTennis ed in streaming su Super Tennis tv.

Di seguito il programma completo di domani:

Programma semifinali

Venerdì 9 novembre

ore 19.00 De Minaur (Aus) c. Munar (Esp)

non prima delle ore 21.00 Tsitsipas (Gre) c. Rublev (Rus)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su SuperTennis.tv













