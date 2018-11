Tennis, match truccati e scommesse: Daniele Bracciali radiato dalla ATP, 10 anni per Starace

Daniele Bracciali è stato radiato a vita e dovrà pagare una multa di 250mila dollari (circa 219mila euro). L’ex tennista è infatti stato giudicato colpevole di aver truccato alcuni incontri in occasione del’ATP 500 di Barcellona 2011: la sentenza è stata emessa da Richard McLaren, ufficiale dell’Anti Corruzione nell’ambito di un’investigazione aperta dalla Tennis Integrity Unit. Al 40enne è stato anche imputato il reato di facilitazione di un giro di scommesse riguardo agli incontri del torneo spagnolo. Radiazione totale dunque da eventi organizzati dall’ATP a cui non potrà partecipare nemmeno come spettatore. Potito Starace è invece stato squalificato a 10 anni e condannato a una multa di 100mila dollari, sentenza separata per il 37enne.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Amp / Shutterstock.com