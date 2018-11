Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2018: Zverev fuori con Khachanov, avanti Thiem, Djokovic e Federer

Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in due set il nipponico Kei Nishikori.

Il russo regola per 6-1 6-2 il tedesco in un incontro senza storia durato poco più di un’ora: nel primo parziale break e controbreak iniziale, poi il russo infila cinque game e chiude 6-1. Nel secondo parziale l’equilibrio dura fino al 2-2, poi altri quattro giochi consecutivi di Khachanov pongono fine alla contesa.

L’austriaco supera lo statunitense dopo una battaglia sportiva durata due ore e un quarto e chiusa con lo score di 4-6 6-4 6-4. Sock conquista il primo parziale dopo essere scappato sul 3-0 ed aver concesso il controbreak nel settimo gioco, trovando lo strappo decisivo nel decimo game. Nella seconda partita il riscatto dell’austriaco, bravo a trovare l’allungo nel quinto gioco e non concedere occasioni per il rientro all’avversario. Medesimo copione nella partita decisiva: allungo nel quinto game dell’austriaco, che però nell’ottavo gioco concede due palle per il controbreak. Sock però non le sfrutta e Thiem chiude il match nel decimo game.

Il serbo batte in rimonta il croato dopo aver ceduto la prima partita, vincendo dopo due ore e dieci minuti di gioco con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. La prima partita vede il break decisivo nel nono game, con Cilic bravo ad allungare e chiudere subito dopo tenendo il servizio e vincendo il set con sei punti consecutivi nel finale. Nel secondo set Djokovic allunga nel quarto gioco, trovando il break e portandosi sul 3-1. La chiusura arriva già nell’ottavo game, con un nuovo break. Il serbo così ha il vantaggio di servire per primo nel terzo set dove, dopo il break e controbreak tra terzo e quarto gioco, arriva l’allungo decisivo di Djokovic, che dal 3-3, trova il break nell’ottavo gioco e chiude 6-3.

Lo svizzero batte il nipponico dopo un’ora e venti minuti di gioco con un doppio 6-4, spezzando un lungo equilibrio con un parziale di quattro giochi a zero a cavallo delle due partite. Nel primo set infatti dopo otto giochi senza palle break, arriva il break di Federer nel nono gioco, con lo svizzero che poi va a servire per il set e chiude. Nella seconda frazione invece il break arriva in apertura, Federer conferma lo strappo salendo 2-0 e non offre palle per il controbreak al giapponese, chiudendo ancora 6-4.

Risultati quarti di finale

Karen Khachanov (Russia) b. Alexander Zverev (Germania, 4) 6-1 6-2

Dominic Thiem (Austria, 6) b. Jack Sock (USA, 16) 4-6 6-4 6-4

Novak Djokovic (Serbia, 2) b. Marin Cilic (Croazia, 5) 4-6 6-2 6-3

Roger Federer (Svizzera, 3) b. Kei Nishikori (Giappone, 10) 6-4 6-4

Programma semifinali

Dominic Thiem (Austria, 6) c. Karen Khachanov (Russia)

Roger Federer (Svizzera, 3) c. Novak Djokovic (Serbia, 2)













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock