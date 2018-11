Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2018: Djokovic e Zverev facilmente ai quarti di finale, Federer non brilla ma supera Fognini

Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Dopo le “stelle cadenti“, è il giorno invece delle conferme, visti i risultati emersi sul veloce indoor francese.

Come da pronostico Novak Djokovic e Alexander Zverev hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Il serbo, neo numero uno del mondo dopo il ritiro di ieri di Rafael Nadal, sfrutta l’abbandono del suo avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 2-1), e accede al prossimo turno senza disperdere troppe energie, affrontando la testa di serie n.5 Marin Cilic, che ha superato in due set 7-6 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov. Si profila un match interessante tra due modi diversi di intendere il tennis: il gioco offensivo del croato contrapposto a quello difensivo del serbo.

Per quanto concerne “Sascha”, il teutonico si è imposto senza soffrire più di tanto contro l’argentino Diego Schwartzman (n.19 ATP) con lo score di 6-4 6-2. Il 21enne teutonico affronterà dunque nei quarti il russo Karen Khachanov che l’ha spuntata al termine di un confronto molto lottato, opposto allo statunitense John Isner. 6-4 6-7(9) 7-6 (8) il punteggio finale di una partita durata 2 ore e 28 minuti nel corso della quale Isner ha dovuto anche alzare bandiera bianca rispetto ad un’ipotetica partecipazione alle ATP Finals. Vero che una possibile defezione a Londra di Nadal potrebbe rimetterlo in gioco.

Parlando del Masters londinese, le vittorie di Dominic Thiem e di Kei Nishikori valgono l’accesso ai quarti del 1000 francese e anche il pass per l’evento britannico. L’austriaco ha sconfitto il coriaceo croato Borna Coric (n.13 del mondo) 6-7 (3) 6-2 7-5, bravissimo a recuperare da alcune situazioni complicate a cui lo ha costretto il rivale, mentre il nipponico è stato autore di una partita semplicemente perfetta contro il finalista di Wimbledon 2018 Kevin Anderson (6-4 6-4). Il tennista del Sol Levante se la vedrà contro “Sua Maestà” Roger Federer che, pur senza incantare, ha battuto il nostro Fabio Fognini. L’elvetico, numero 3 del mondo, ha fatto leva sul suo servizio nei momenti difficili, sfruttando i passaggi a vuoto del ligure, non in grado invece di essere concreto quando Federer è stato falloso. Un 6-4 6-3 con alcuni rimpianti per Fabio, che ha concluso qui l’annata.

Tornando a Thiem, il n.8 del ranking affronterà nei quarti di finale l’americano Jack Sock, testa di serie n.16, che ha prevalso contro il lucky loser Malek Jaziri, subentrato in tabellone grazie al forfait di Rafa e bravo a mettere ko ieri l’altro spagnolo Fernando Verdasco. In questo caso, però, l’avventura transalpina per lui è terminata contro lo statunitense, vittorioso 6-0 6-4.

I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE DEL MASTERS 1000 DI PARIGI-BERCY 2018

11:10 Finale Cilic M. (Cro) 2 77 6 Dimitrov G. (Bul) 0 65 4 13:10 Finale Khachanov K. (Rus) 2 6 69 710 Isner J. (Usa) 1 4 711 68 13:25 Finale

(Ritiro) Dzumhur D. (Bih) 0 1 1 Djokovic N. (Srb) 1 6 2 14:55 Finale Zverev A. (Ger) 2 6 6 Schwartzman D. (Arg) 0 4 2 16:00 Finale Jaziri M. (Tun) 0 0 4 Sock J. (Usa) 2 6 6 16:40 Finale Coric B. (Cro) 1 77 2 5 Thiem D. (Aut) 2 63 6 7 19:45 Finale Fognini F. (Ita) 0 4 3 Federer R. (Sui) 2 6 6 21:25 Finale Anderson K. (Rsa) 0 4 4 Nishikori K. (Jpn) 2 6 6













