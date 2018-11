Tennis, che novità per Fabio Fognini: Corrado Barazzutti nel suo staff, l’azzurro pianifica il 2019

Fabio Fognini non dovrà operarsi alla caviglia destra. Per il momento l’intervento chirurgico è scongiurato, il ligure non dovrà andare sotto i ferri perché la sua situazione fisica sta migliorando. Dunque niente stop per il numero 13 del mondo che si sta godendo un meritato periodo di riposo al termine di una lunga stagione che è stata complessivamente soddisfacente e in cui è rimasto a lungo in corsa per l’accesso alle ATP Finals di Londra che scatteranno domenica. Dopo questa piccola “vacanza”, il 31enne tornerà ad allenarsi a Miami, quella che definisce la sua terza casa dopo la natia Arma di Taggia e Barcellona. E lo attenderà una grande novità come riporta la Gazzetta dello Sport.

Negli USA, infatti, troverà il suo consueto staff rodato ma con un rinforzo di lusso: Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, farà parte del suo team durante la prossima stagione. Coach Davin resterà il riferimento di Fognini ma il CT, che ha sempre speso parole di grande elogio per il miglior tennista italiano, darà dei consigli sulla programmazione e lo affiancherà in alcuni appuntamenti a cui l’allenatore argentino non potrà essere presente. Gli obiettivi di Fabio per il 2019 non sono molto nascosti: cercare l’ingresso nella top ten (un italiano è assente dal 1978), un successo di lusso (il sogno è quello di imporsi in una prova dello Slam) e farsi strada in Coppa Davis anche se il nuovo format potrebbe penalizzare l’Italia.













