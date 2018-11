Tennis, ATP Finals Londra 2018: Novak Djokovic spazza via Kevin Anderson con un doppio 6-2 ed approda in finale

Nessuna sorpresa nella seconda semifinale delle ATP Finals di tennis in corso a Londra: il serbo Novak Djokovic spazza via il sudafricano Kevin Anderson in un’ora ed un quarto di gioco con un doppio 6-2 e stacca il biglietto per la finale di domani contro il tedesco Alexander Zverev, già incontrato e battuto dal balcanico nel round robin.

Nel primo set la musica si capisce sin da subito: break in apertura del serbo alla seconda occasione e strappo confermato nel game seguente. Zverev rischia l’imbarcata ma nel terzo gioco riesce ad annullare entrambe le palle break concesse all’avversario. Djokovic è solidissimo al servizio e per il teutonico non ci sono occasioni per rientrare, nel settimo gioco anzi arriva il secondo break del serbo, che poi chiude sul 6-2 in appena 40 minuti di gioco.

Nella seconda partita il canovaccio è identico: break in apertura del serbo e allungo confermato rapidamente. Questa volta però il secondo break di Djokovic non arriva nel settimo ma già nel quinto gioco. Sul 4-1 pesante il numero uno al mondo non perde neppure un quindici nei due successivi turni al servizio e chiude sul 6-2 in 35 minuti.

Per dare un’idea del dominio di Novak Djokovic bastano pochi numeri: in otto turni al servizio il serbo cede appena sette punti, cinque dei quali nella prima partita. Anderson non solo non riesce ad arrivare mai a palla break, ma non riesce mai a portare un game in risposta ai vantaggi.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock