Tennis, ATP Finals 2018: Zverev è perfetto! Batte Federer in due set e vola in finale

Uno degli Alexander Zverev migliori della carriera si qualifica per la finale delle ATP Finals di Londra. Il numero cinque del mondo ha sconfitto in due set Roger Federer con il punteggio di 7-5 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Zverev raggiunge così la sua prima finale della carriera al Master e la Germania riporta un proprio giocatore nell’ultimo atto del torneo ventidue anni dopo Boris Becker. Federer, invece, perde l’occasione di conquistare a Londra proprio il suo centesimo titolo della carriera e come lo scorso anno deve abbandonare Londra in semifinale.

Nel primo set regna l’equilibrio e soprattutto domina il servizio. I due tennisti non concedono davvero nulla nei propri turni di battuta, mantenendo ottime percentuali con la prima palla. Il momento decisivo arriva nel dodicesimo game, quando ormai il tiebreak sembra cosa certa. Zverev è strepitoso in risposta e si procura tre set point ed il primo è quello decisivo. Break a zero e soprattutto primo set conquistato per 7-5.

Federer nel secondo set parte subito bene e strappa il servizio al tedesco nel terzo gioco. Zverev, però, è in una giornata perfetta e reagisce prontamente, sfruttando anche qualche errore di troppo dell’elvetico. Break e controbreak, poi non succede più nulla con i due tennisti che riescono a tenere i propri turni di battuta e si va dunque al tiebreak. Si gioca punto a punto fino al 4-4, quando, su un bel rovescio di Federer, Zverev si ferma improvvisamente perché ad un raccattapalle è sfuggita una pallina nell’angolo ed essa sta andando proprio verso il campo. Si rigioca il punto e forse Federer perde un po’ di concentrazione, perché sotto 5-4 sbaglia un facilissimo colpo a rete. Zverev si vede annullare il primo match point, ma sul secondo con lo schiaffo al volo di rovescio chiude i conti e vola in finale.

Questa sera toccherà poi a Novak Djokovic e Kevin Anderson. Si tratta della rivincita della finale di Wimbledon ed anche questa volta il serbo è favorito. La prima semifinale, però, ha confermato che i pronostici si possono ribaltare ed Anderson sogna la sua prima finale della carriera alle ATP Finals. Chi vince se la vedrà con Zverev, che intanto ha già compiuto la sua impresa ed ora serenamente aspetta il suo avversario.













Foto: Leonard Zhukovsky shutterstock