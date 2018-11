Tennis, Atp Finals 2018: Roger Federer si qualifica in semifinale se…Tutte le possibili combinazioni

Roger Federer è con le spalle al muro alle ATP Finals 2018 che si stanno disputando alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Lo svizzero, infatti, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro Nishikori è riuscito a riscattarsi battendo Thiem ma oggi è obbligato a fare risultato contro Kevin Anderson (ore 21.00) se vuole proseguire la propria avventura nel torneo di fine stagione. Il Maestro si assicurerebbe il passaggio del turno battendo il sudafricano ma con la contemporanea vittoria di Thiem sul Nishikori, ma ci sono anche altri risultati che permetterebbero a Federer di essere tra i quattro grandi. Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero a Roger Federer di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals 2018.

ROGER FEDERER SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DELLE ATP FINALS SE…:

– Batte Anderson con qualsiasi risultato e Thiem batte Nishikori

– Batte Anderson in due set e Nishikori vince in tre set contro Thiem



– Perde in tre set contro Anderson e Thiem vince 2-0 contro Nishikori

– Nel caso in cui Federer battesse Anderson in due set e Nishikori si imponesse 2-0 allora si andrebbero a guardare i game vinti persi da Anderson, Federer e Nishikori (ne passano due)

– Nel caso in cui Federer perdesse 2-0 e Thiem vincesse in due set allora si andrebbero a guardare i game vinti-persi da Nishikori, Federer e Thiem (ne passa solo uno, Anderson in semifinale)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports / Shutterstock.com