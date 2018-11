Tennis, ATP Finals 2018: Nishikori sorprende Federer all’esordio, Anderson supera Thiem

Prima giornata delle ATP Finals 2018, prima sorpresa di un certo livello: Kei Nishikori batte Roger Federer nel match serale, costringendo lo svizzero a doversi rimettere velocemente in carreggiata tra due giorni. Nell’altro incontro del gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, Kevin Anderson ha superato, pur con un secondo set lungo, Dominic Thiem.

KEVIN ANDERSON B. DOMINIC THIEM 6-3 7-6 (10)

Esordio vincente per il sudafricano nell’incontro del pomeriggio. Anderson si presenta alla O2 Arena con una spiccata vena aggressiva, tant’è che Thiem non riesce a prendergli subito le misure. La conseguenza naturale è un rendimento alterno al servizio, da cui dipende il break nel quarto gioco. Il numero 6 del mondo ha anche la possibilità di togliere ancora la battuta all’austriaco sul 4-1 e poi sul 5-2. Non ci riesce, ma poco cambia: 6-3, con un unico punto perso al servizio. La storia cambia nel secondo set, in cui nessuno dei due giocatori riesce a issarsi a palla break, anche perché Thiem ritrova solidità con la prima. Il tie-break ne è la conclusione naturale. Il primo match point ce l’ha Anderson sul 6-5, che però risponde in rete. Di lì, si segue il servizio: due set point per Thiem, altri due match point per Anderson, tutti cancellati senza neanche l’ombra di uno scambio reale. Sul 10-10, la svolta: il sudafricano si porta a casa il lungolinea di dritto, poi un ace e dunque l’intero incontro.

KEI NISHIKORI B. ROGER FEDERER 7-6 (4) 6-3

La giornata finisce con il primo pronostico ribaltato: il giapponese riesce, per la prima volta da quattro anni a questa parte, a battere il numero 3 del mondo. Il primo set è piuttosto avaro di emozioni e anche di bel gioco, perché entrambi sbagliano parecchio. Ad esempio, sono un errore di dritto di Nishikori e due suoi doppi falli a portare il quarto gioco ai vantaggi. Federer ha un’occasione sul 6-5 0-30 e soprattutto sul 15-30 e seconda del nipponico: la risposta in diagonale di dritto sembra imprendibile, ma il numero 9 del mondo aggancia, quasi da terra, un rovescio lungolinea in campo aperto che rimane in campo per miracolo. Lo svizzero registra lo shock, nel tie-break sbaglia di tutto, va sotto per 6-1 e concede il 7-4 al suo avversario. Nella seconda partita Nishikori regala subito a Federer la battuta tramite doppio fallo, ma il dono viene gentilmente ricambiato con una serie di gratuiti. Questo è solo il preludio a ciò che davvero decide la partita, il sesto gioco, in cui il campione degli Australian Open perde di nuovo il servizio, lasciando strada libera al giapponese per la prima, inattesa vittoria in queste Finals.

Di seguito i risultati odierni di doppio:

GRUPPO LLODRA/SANTORO

Cabal (COL)/Farah (COL) b. Mektic (CRO)/Peya (AUT) 6-3 6-4

J. Murray (GBR)/Soares (BRA) b. Klaasen (RSA)/Venus (NZL) 7-6(5) 4-6 10-5













