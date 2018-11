Tennis, Atp Finals 2018: il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv

Seconda giornata delle ATP Finals 2018 in arrivo alla O2 Arena di Londra. Sono attese nuove emozioni, dopo quelle della prima giornata, che ha visto la sconfitta di Roger Federer contro Kei Nishikori, pronosticata davvero da pochi anche alla luce dei recenti miglioramenti dello svizzero.

Novak Djokovic fa il suo debutto oggi, al cospetto di John Isner, ma il match più interessante non è il suo: alle 15, infatti, c’è la partita che, con ogni probabilità, vale l’altro posto in semifinale, quello tra Alexander Zverev e Marin Cilic, in cui il tedesco appare favorito per una serie di ragioni legate in modo particolare ai precedenti. Per aprire il gruppo intitolato a Gustavo “Guga” Kuerten di questa decima edizione, in sostanza, è stata scelta la sfida giusta.

La seconda giornata delle ATP Finals avrà inizio alle ore 13 italiane (le 12 a Londra). Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sui canali di Sky Sport (nel caso Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) ed in streaming su Sky Go. Di seguito il programma odierno completo:

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE

Ore 13:00 – Olivier Marach (AUT)/Mate Pavic (CRO)-Nicolas Mahut (FRA)/Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Ore 15:00 – Alexander Zverev (GER)-Marin Cilic (CRO)

Ore 19:00 – Lukasz Kubot (POL)/Marcelo Melo (BRA)-Mike Bryan (USA)/Jack Sock (USA)

Ore 21:00 – Novak Djokovic (SRB)-John Isner (USA)













