Tennis, Atp Finals 2018: il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv

Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson.

Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport. mentre lo streaming sarà assicurato da SkyGo. In serata quindi sapremo i nomi di altri due tennisti che staccheranno il biglietto per le semifinali delle ATP Finals, dove c’è già il serbo Novak Djokovic, che si è qualificato grazie al set vinto dallo statunitense John Isner ieri.

Di seguito il programma della quinta giornata delle ATP Finals:

Giovedì 15 novembre

Non prima delle ore 15.00

Dominic Thiem (Austria, 6) c. Kei Nishikori (Giappone, 7)

Non prima delle ore 21.00

Roger Federer (Svizzera, 2) c. Kevin Anderson (Sudafrica, 4)

diretta tv su Sky Sport

diretta streaming su SkyGo













Foto: Christian Bertrand / Shutterstock