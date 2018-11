Tennis, Atp Finals 2018: il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv

Terza giornata delle ATP Finals 2018 in arrivo alla O2 Arena di Londra. Ritorna in campo Roger Federer, che si gioca tutto contro Dominic Thiem. Lo svizzero e l’austriaco hanno perso all’esordio e quindi se dovessero perdere ancora le speranze di rimanere nel torneo sarebbero davvero minime. Nell’altro singolare tocca a Kevin Anderson e Kei Nishikori, che si contendono la vetta del gruppo Hewitt ed in caso di vittoria potrebbero anche subito qualificarsi per le semifinali

La seconda giornata delle ATP Finals avrà inizio alle ore 13 italiane (le 12 a Londra). Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sui canali di Sky Sport (nel caso Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) ed in streaming su Sky Go. Di seguito il programma odierno completo:

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE

Ore 13:00 – Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL) c. Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT)

Ore 15:00 – Kevin Anderson (RSA) c. Kei Nishikori (JPN)

Ore 19:00 – Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) c. Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA)

Ore 21:00 – Roger Federer (SUI) c. Dominic Thiem (AUT)













