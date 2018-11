LIVE Djokovic-Zverev, Finale Atp Finals 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match Novak Djokovic-Alexander Zverev, finale delle ATP Finals 2018, che si disputano alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero uno del mondo, è il grande favorito, ma il tedesco sogna un altro grande successo dopo quello in semifinale contro Roger Federer. Djokovic non ha ancora perso un set e punta alla sesta vittoria della carriera alle ATP Finals, eguagliando Roger Federer come recordman di finali vinte. Dall’altra parte c’è uno Zverev che ha disputato un ottimo torneo, nonostante la sconfitta in due set proprio con il serbo nel girone. Nelle altre sfide il tedesco non ha concesso un solo set contro Isner, Cilic e Federer.

