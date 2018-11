Tennis, ATP Finals 2018: il programma di oggi (11 novembre). Orari delle partite e come vederle in tv

Oggi si comincia e prendono il via le Atp World Tour Finals 2018 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari), che avranno luogo alla “O2 Arena” di Londra, sede dell’evento dal 2009 e almeno fino al 2020

Il day-1 sarà riservata agli incontri del gruppo “Lleyton Hewitt” con il sudafricano, numero 6 del ranking, Kevin Anderson che se la vedrà contro l’austriaco Dominic Thiem (n.8 ATP): per il gigante di Johannesburg si tratta della prima partecipazione al Masters mentre per Thiem siamo al terzo gettone.

In serata, forse, il match più atteso che vedrà esordire l’asso di Basilea, numero 3 del ranking, Roger Federer, giunto ormai alla 16ma partecipazione a questo evento di fine anno con 4 vittorie all’attivo. Lo svizzero sfiderà il giapponese Kei Nishikori (n.9 del mondo), in queste Finals per il forfait dell’argentino Juan Martin Del Potro, costretto a rinunciare per problemi al ginocchio.

La copertura televisiva sarà garantita in esclusiva da Sky Sport e sarà visibile in streaming, per gli abbonati, sul servizio SkyGo. Di seguito il programma degli incontri:

Domenica 11 novembre

alle ore 13.00 italiane

(4) Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA) c. (6) Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL) – Knowles/Nestor Group

non prima delle ore 15.00

(4) Kevin Anderson (RSA) c. (6) Dominic Thiem (AUT) – Lleyton Hewitt Group

non prima delle ore 19.00

(2) Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) c. (7) Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT) – Knowles/Nestor Group

non prima delle ore 21.00

(2) Roger Federer (SUI) c. (7) Kei Nishikori (JPN) – Lleyton Hewitt Group













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock