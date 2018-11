Tennis: Agnieszka Radwanska lascia l’attività agonistica a 29 anni. Troppi problemi alla schiena per la polacca

Si attendeva solo l’ufficialità e oggi attraverso un annuncio “social” la conferma c’è stata: la 29enne polacca Agnieszka Radwanska ha deciso di ritirarsi e di appendere, come si suol dire, la racchetta al chiodo. Dopo aver conquistato il titolo del Roland Garros nel 2006, essersi aggiudicata 20 titoli del circuito WTA e essere stata nell’elite di questo sport dal 2008 al 2016, Agnieszka ha deciso che non poteva più continuare. L’anno scorso l’inizio della fase discendente, dovuta ai tanti problemi alla schiena che le hanno reso impossibile poter essere competitiva. E oggi, attraverso un messaggio a cuore aperto, l’annuncio dell’addio.

Dear Friends, I’d like to share one of the most important decisions of my life. Special thanks to those with me through thick & thin: my parents, my sister and my best team: David, Tom, Krzysztof, Jason, my sponsors and partners – I am always thankful for what you’ve done for me. pic.twitter.com/Be1yvY4SUR

— Aga Radwanska (@ARadwanska) November 14, 2018