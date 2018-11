Tennis, Adriano Panatta su Roger Federer: “Il migliore di tutti, l’unico che avrebbe potuto giocare con le racchette di legno”

Quando si parla di Roger Federer si rischia spesso di essere banali. Lo svizzero, che da oltre un decennio continua a caratterizzare il mondo del tennis, è forse il giocatore che più di altri è riuscito a mettere d’accordo tutti nel complicato connubio tra stile e concretezza. Vincere con genialità non è facile. L’elvetico è stato capace di creare sul campo questo magico mix ed ecco che la folta schiera di tifosi al suo seguito hanno forti argomentazioni a sostegno della sua causa, anche se ora nella classifica mondiale il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal gli sono davanti.

Del gruppo dei “supporters” fa parte uno che con racchetta e pallina di cose importanti ne ha fatte, ricordando il Roland Garros vinto nel 1976. Ci riferiamo ad Adriano Panatta che ha dedicato la copertina del suo libro “Il tennis è musica” al fuoriclasse di Basilea: “Federer per me è il più grande di tutti. Se devo fare un libro che racconta gli ultimi 50 anni di tennis, metto in copertina quello che, a mio parere, è stato il più grande“, ha sottolineato Panatta (fonte: livetennis), aggiungendo: “Avrebbe potuto giocare anche negli anni ’60, ’70, ’80, sarebbe stato comunque fortissimo. Lui è uno dei pochissimi che avrebbe potuto giocare bene con le racchette di legno. Gli altri no“, la precisazione di Adriano.

Un parere autorevole che dà ragione a chi ha sempre ritenuto Roger il migliore per esecuzione tecnica. Il tennis moderno però sta evolvendo sempre di più in favore di un’esaltazione di atletismo e di forza fisica che, forse, ad un romantico come Panatta piace poco.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com