Tennis: a Brisbane una parata di stelle apre il nuovo anno. Da Nadal a Murray, poi anche Svitolina e c’è pure Giorgi

Uno dei primi appuntamenti tennistici del nuovo anno si tiene a Brisbane, dove è in programma un torneo sia maschile che femminile dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Sarà un’edizione ricchissima di grandi tennisti quella della del 2019, visto che in Australia saranno presenti tra gli uomini Rafael Nadal, Andy Murray, Grigor Dimitrov, mentre tra le donne scenderanno in campo, solo per citarne alcune Elina Svitolina, Naomi Osaka e Petra Kvitova.

Testa di serie numero uno del torneo maschile sarà Rafael Nadal. Lo spagnolo è ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione al piede e spera di essere presenta a Brisbane, dopo lo scorso anno aveva dovuto rinunciare a giocare. Presente ovviamene anche il campione in carica Nick Kyrgios e poi alcuni vincitori passati come Andy Murray (2012 e 2013) e Grigor Dimitrov (2017). Ci sarà anche il giapponese Kei Nishikori.

Ancora più ricco il torneo femminile, che vedrà al via ben sei giocatrici attualmente presenti nella top ten del ranking mondiale. La numero uno del seeding sarà l’ucraina Elina Svitolina, campionessa in carica e vincitrice delle WTA Finals 2018. Saranno presenti anche le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova, la campionessa degli US Open Naomi Osaka, ma anche l’americana Sloane Stephens.

In tabellone anche Camila Giorgi, attuale numero 26 del mondo, che ha deciso di iniziare da Brisbane la preparazione agli Australian Open. Una sola partecipazione nel torneo australiano, datata 2016 quando perse al primo turno contro Angelique Kerber.













