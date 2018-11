Taekwondo, World Poomsae Championship Taipei 2018: dominio della Corea, nessuna medaglia per gli azzurri

Da giovedì 15 ad oggi, domenica 18 novembre, si sono svolti presso l’University of Taipei Gymnasium di Taipei i Campionati Mondiali di Forme, organizzati dalla World Taekwondo Federation. Nell’occasione 1274 atleti per 59 paesi si sono cimentati nelle due discipline in programma: da un lato la tradizionale dimostrazione tecnica delle forme (poomsae in coreano), dall’altro lato la spettacolarità dell’innovativa gara freestyle.

Per l’Italia erano presenti soltanto tre atleti. Giovedì 15 novembre, nella prima giornata, Michelangelo Sampognaro è riuscito a superare il primo turno nell’individuale Poomsae Junior, ma si è fermato ad un soffio dalla fase finale (riservata ai primi otto atleti) chiudendo con il 9° posto. Venerdì 16 novembre l’azzurro è tornato in gara nell’individuale Freestyle non riuscendo però ad accedere alla seconda fase. Nella seconda giornata è stato anche il turno di Andrea Notaro nell’individuale Poomsae Under 50. L’italiano è entrato in finale con il secondo miglior punteggio, ma non è riuscito a conquistare una medaglia. Domenica 18 novembre è stata la volta di Hyeon Wook Kang nell’individuale Poomsae Under 40. L’azzurro ha superato al primo turno l’australiano Carmelo Tarascio, ma si è arreso agli ottavi contro lo spagnolo Meilan Fernandez Samuel. Nessuna medaglia quindi per la spedizione azzurra.



La rassegna è stata dominata dalla Corea che ha conquistato 23 dei 36 titoli in palio. Tre medaglie d’oro anche per Messico, Iran e per i padroni di casa di Taipei. Germania e Portogallo le uniche nazioni europee capaci di portare a casa un titolo (la tedesca Imke Turner ha vinto il Poomsae Individual Female Under 60, mentre la portoghese Eduarda Ferraz si è imposta nel Poomsae Individual Female Over 65).

Di seguito l’elenco completo delle medaglie, categoria per categoria.

Freestyle Individual Male Under 17

1. Arroyo William (MEX)

2. Kim Tae-Kyung (KOR)

3. Knyazhev Michael (USA)

3. Cromwell Nathaniel (USA)

Freestyle Individual Female Under 17

1. Lee Cecilia (MEX)

2. Noble Hannah (USA)

3. Sandersen Eva (DEN)

3. Lee Michelle (CAN)

Freestyle Individual Male Over 17

1. Na Tae Joo (KOR)

2. Lin Yu-Han (TPE)

3. Nguyen Dinh Khoi (VIE)

3. Stein Lukas (GER)

Freestyle Individual Female Over 17

1. Munoz Adalis (USA)

2. Lee Jiyoung (KOR)

3. Ibanez Ramirez Zulema (MEX)

3. Ngueyrn Thi Mong Quynh (VIE)

Freestyle Mixed Team Under 17

1. Chinese Taipei

2. United States of America

3. Vietnam

3. Thailand

Freestyle Mixed Team Over 17

1. Chinese Taipei

2. Vietnam

3. United States of America

3. Germany

Freestyle Pair Under 17

1. Korea

2. Vietnam

3. Mexico

3. Russia

Freestyle Pair Over 17

1. Korea

2. Chinese Taipei

3. Canada

3. Mexico

Poomsae Individual Male Cadet

1. Lee Chang-Hyun (KOR)

2. Seo Shawn (USA)

3. Zandi Yasin (IRI)

3. Yu Jui Tse (TPE)

Poomsae Individual Female Cadet

1. Lee Jooyeong (KOR)

2. Tapaenthong Ratchadawan (THA)

3. Lee Cecilia (MEX)

3. Agaloos Jamiehannah (PHI)

Poomsae Individual Male Junior

1. Hong Seong Un (KOR)

2. Pham Quoc Viet (VIE)

3. Huang Yi-Cheng (TPE)

3. Real Ryan (USA)

Poomsae Individual Female Junior

1. Li Chieh-Yu (TPE)

2. Jareonying Kanokchanok (THA)

3. Real Karyn (USA)

3. Sandersen Eva (DEN)

Poomsae Individual Male Under 30

1. Lee Jaewon (KOR)

2. Ma Yun-Zhong (TPE)

3. Chew Wei Yan (MAS)

3. Suvittayarak Pongporn (THA)

Poomsae Individual Female Under 30

1. Fregoso Paula (MEX)

2. Kim Jisu (KOR)

3. Lee Ying-Hsian (TPE)

3. Ninobla Jocel Lyn (PHI)

Poomsae Individual Male Under 40

1. Salmani Ali (IRI)

2. Guzman Ernesto (PHI)

3. Meilan Fernandez Samuel (ESP)

3. Kim Do-Kyeong (KOR)

Poomsae Individual Female Under 40

1. Kim Meehyun (KOR)

2. Farahmand Parsa Atousa (IRI)

3. Le Rosalynn (USA)

3. Pedersen Charlotte (DEN)

Poomsae Individual Male Under 50

1. Song Jae Sam (KOR)

2. Senft Christian (GER)

3. Cheng Shao-Hung (TPE)

3. Martinez Cano Partico (ESP)

Poomsae Individual Female Under 50

1. Kim Yeon-Bu (KOR)

2. Kocheida Lelia (FRA)

3. Wu Chi Lin (TPE)

3. Jo Lee Soo Mi (ESP)

Poomsae Individual Male Under 60

1. Jeong Sang Hyo (KOR)

2. Renato Raimundo (BRA)

2. Lee Eun Ig (USA)

3. Su Hsiao-Yao (TPE)

Poomsae Individual Female Under 60

1. Turner Imke (GER)

2. Dahlqvist Charlotte (SWE)

3. George Kristi (USA)

3. Forca Sybille (FRA)

Poomsae Individual Male Under 65

1. Seo Dong Kyun (KOR)

2. Prado Marcelo (ECU)

3. Mann Bhajan (CAN)

3. Atkinson David (AUS)

Poomsae Individual Female Under 65

1. Tregeagle Julie (USA)

2. Martinez Patricia (MEX)

3. Broadbent Angela (GBR)

3. Sim Linda (SGP)

Poomsae Individual Male Over 65

1. Lee Byung Chae (KOR)

2. Duong Chi (USA)

3. Chen Huo-Shih (TPE)

3. Johanns Peter (GER)

Poomsae Individual Female Over 65

1. Ferraz Eduarda (POR)

2. Linthorst Erica (USA)

3. Kontorina Valentina (RUS)

3. Bustos Olga Maria (COL)

Poomsae Team Male Cadet

1. Korea

2. Thailand

3. Chinese Taipei

3. United States of America

Poomsae Team Female Cadet

1. Korea

2. Chinese Taipei

2. Vietnam

3. Iran

Poomsae Team Male Junior

1. Korea

2. Chinese Taipei

3. Thailand

3. Iran

Poomsae Team Female Junior

1. Korea

2. Chinese Taipei

3. Iran

3. Thailand

Poomsae Team Male Under 30

1. Korea

2. Chinese Taipei

3. Philippines

3. Mexico

Poomsae Team Female Under 30

1. Korea

2. Mexico

3. Thailand

3. Chinese Taipei

Poomsae Team Male Over 30

1. Korea

2. Philippine

3. United States of America

3. Iran

Poomsae Team Female Over 30

1. Iran

2. Korea

3. France

3. United States of America

Poomsae Pair Cadet

1. Korea

2. Chinese Taipei

3. Philippines

3. Iran

Poomsae Pair Junior

1. Korea

2. Thailand

3. Chinese Taipei

3. Iran

Poomsae Pair Under 30

1. Korea

2. Thailand

3. Chinese Taipei

3. Mexico

Poomsae Pair Over 30

1. Iran

2. Korea

3. Spain

3. Chinese Taipei













Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com