Taekwondo, Israel Open 2018: oggi in gara junior e cadetti. Alexander Zadra terzo nei +78 kg

Si è conclusa la prima giornata dell’Israel Open 2018 di taekwondo, torneo di categoria G1 che assegna punti per la classifica mondiale. A Ramla (Israele) si sono disputate oggi quasi tutte le competizioni dedicate ai cadetti (nati tra il 2004 e il 2006) e agli junior (nati tra il 2001 e il 2003). Domani toccherà invece ai senior e alle restanti categorie giovanili. Dato il ridotto numero di partecipanti all’evento, diverse classi di peso presentavano soltanto due o tre atleti iscritti.

Un solo italiano in gara tra gli junior: Alexander Zadra nei +78 kg. L’azzurro è stato sconfitto di misura nel primo incontro dal polacco Michal Paczkowski con il punteggio di 1-0, ma ha chiuso comunque al terzo posto. Nella finale il polacco si è imposto per 6-3 sul russo Artem Vlasiuk.

Nelle altre categorie junior in ambito maschile si sono imposti i ciprioti Kyriakos Andronikou (-48 kg) e Nikolas Kokkinos (-63 kg), il russo Sergei Sainikov (-55 kg), il francese Angelo Ferreira (-59 kg), il bulgaro Teodor Zdravkov (-68 kg) e gli israeliani Itamar Sasson (-73 kg) e Amir Ben Yehuda (-78 kg). Tra le donne successi per la svizzera Diana Siota Coello (-49 kg), la svedese Maria Butcaru (-52 kg), la cipriota Malvina Tziouref (-55 kg), l’israeliana Anat Babitzki (-63 kg) e la polacca Dagmara Haremza (-68 kg).



Nessun italiano in gara tra i cadetti, dove quattro categorie su cinque presentavano soltanto due contendenti. Vittorie per il russo Mark Pashnin (-49 kg) e per gli israeliani Eitan Genzel (-53 kg), Deaa Salma (-57 kg) e Harbi Badwan (-61 kg). Successo russo anche nell’unica categoria femminile con Sofia Ulanova (-59 kg).













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITA