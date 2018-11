Taekwondo, Israel Open 2018: i risultati delle categorie senior. Markus Zadra terzo nei +87 kg

Si è concluso l’Israel Open 2018 di taekwondo, torneo di categoria G1 che raggiunge quest’anno la sua 16ma edizione. Sul tatami di Ramla nella seconda giornata di gare si sono svolti i combattimenti di tutte le categorie senior. Poche soddisfazioni per gli italiani in gara, visto che l’unico a salire sul podio è Markus Zadra nei +87 kg, che perde il primo incontro 10-2 con lo statunitense David Gevondyan, ma essendoci solo tre partecipanti nella categoria, chiude comunque terzo. La vittoria è andata poi al francese Yoann Miangue, che ha superato 20-5 Gevondyan.

Nei -87 kg stop al primo turno per Matteo Milani, battuto 33-22 dal russo Pavel Tsygankov, che chiuderà poi secondo dopo aver perso la finale con il connazionale Gleb Zaharov per 16-13. Completano il podio i polacchi Krystian Haremza e Mikolaj Szaferski. Eliminata al primo turno anche Sofia Zampetti nei -46 kg, sconfitta 11-9 dalla bulgara Vanesa Markova, che si ritirerà poi in finale, dando il successo alla francese Hajer Mustapha. Terzo posto per la statunitense Sabrina Sorokorensky e la russa Sofia Didenko. Di seguito tutti i risultati delle altre categorie senior, in cui non erano impegnati italiani.

-54 kg maschili

1 Gorkem Polat (TUR)

2 Vadim Dimitrov (MDA)

3 Stephane AUDIBERT (FRA)

3 AMAN KUMAR (IND)

-58 kg maschili

1 Gulzhigit KOCHKORBAEV (RUS)

2 Georgios SIMITSIS (GRE)

3 Sotirios BOUTIOS (GRE)

3 Eleftherios FAKINOS (GRE)

-63 kg maschili

1 Nimrod KRIVISHKIY (ISR)

2 Stepan LABUDIN (RUS)

3 Mehmet Kani POLAT (TUR)

3 Maksym NOSULYA (UKR)

-74 kg maschili

1 Mikhail SHESTAKOV (RUS)

2 Christos PILAVAKIS (CYP)

3 Stavros TSIPOUNIS (GRE)

3 Eitan TOUATI (ISR)

-80 kg maschili

1 Ismael BOUZID SOUHILI (FRA)

2 Marek WOZNIAK (POL)

3 OLEKSANDR FILIPPOV (ISR)

3 Yordan KOLEV (BUL)

-49 kg femminili

1 Natalia Antipenko (RUS)

2 Apostolia TSANTOUKLA (GRE)

3 Sarah ADIDOU (FRA)

3 Abishag Semberg (ISR)

-53 kg femminili

1 Christianna TYROLOGOU (GRE)

2 Anna GIAKOUMOPOULOU (GRE)

3 Sana AKRIMI (FRA)

3 Despina PILAVAKI (CYP)

-57 kg femminili

1 Klaudija TVARONAVICIUTE (LTU)

2 Joana CUNHA (POR)

3 Anastasia Irida GALAZOULA (GRE)

3 Kashish MALIK (IND)

-62 kg femminili

1 Laurygan Celin (FRA)

2 Carmen Marton (AUS)

3 Ioanna – Stavroula DESYLLA (GRE)

3 Clara MALLIEN (FRA)

-67 kg femminili

1 Tetiana TETEREVIATNYKOVA (UKR)

2 Weronika Wrembel (POL)

3 Tatiana Kuzmina (RUS)

3 Polina NIKULICHEVA (RUS)

-73 kg femminili

1 Marie Paule BLE (FRA)

2 Bintou DIAKITE (FRA)

3 Michelle Schein (GER)

3 Emma CACCIAMANI (FRA)

+73 kg femminili

1 Alina KHUSNUTDINOVA (RUS)

2 Taylor Ramirez (USA)













Foto: Fita