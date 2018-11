Taekwondo, French Open 2018: Erica Nicoli è seconda nei -53 kg! Nicolas Legari Ballerini e Simone Caliri si fermano ai piedi del podio

L’Italia sale sul podio nella prima giornata del French Open 2018 di taekwondo grazie ad Erica Nicoli. La 23enne veneta, reduce dal trionfo ai Campionati Italiani Cinture Nere, ha brillato sul tatami di Parigi, chiudendo al secondo posto nella categoria -53 kg e ritornando così dopo due anni sul podio in un Open.

Nicoli ha realizzato un grande torneo, aperto con la netta vittoria per 24-2 con la francese Kara Yeter, poi è arrivato il successo 16-9 con la canadese Charlottte Brown e 9-6 con la tedesca Roxana Nothaft. In semifinale l’azzurra ha battuto 18-11 la spagnola Alma Maria Perez Parrado, accedendo così all’atto conclusivo. In finale la 23enne veneta si è dovuta però arrendere 13-8 all’uzbeka Charos Kayumova, ottenendo comunque un ottimo secondo posto. Completa il podio la turca Zehra Dosucukur.

Si fermano invece ai piedi del podio Nicolas Legari Ballerini e Simone Caliri nei -54 kg. Ballerini, dopo aver superato 2-0 il coreano Song Tae-Rang e 4-2 l’olandese Nasser El Boujjoufi, è stato sconfitto 31-11 ai quarti dallo statunitense David Kim, che ha poi vinto 2-0 la finale con il tunisino Mohamed Grami. Quest’ultimo ai quarti aveva sconfitto 27-18 Caliri, che nel turno precedente aveva invece battuto 25-22 il francese Jaber Meziane. Nel primo turno Giorgio Giovanni Giannotta aveva vinto il derby azzurro con Antonio De Gaetano per 29-18, ma è stato poi eliminato dal croato Luka Turkalj per 32-12. Sul terzo gradino del podio salgono invece gli olandesi Jase Chitaroe e Adil Belkadi.

Stop al secondo turno nei -46 kg per Virginia Valenti, che dopo aver superato 8-6 la francese Serrah Gaye, viene battuta 30-10 dall’altra transalpina Sarah Adidou, che salirà poi sul terzo gradino del podio insieme alla connazionale Hajer Mustapha. Vittoria della coreana Lee Ye-Ji che batte in finale 42-17 la britannica Jordyn Smith.

Nei -63 kg fuori al primo turno Simone De Martino, sconfitto 39-5 dal finlandese Santeri Helle. Successo dello spagnolo Marcos Caballero Echevarria, che vince la finale visto il ritiro del turco Ferhat Can Kavurat, terzo posto per il belga Jaouad Achab e il brasiliano William Da Silva.

Nei -73 kg eliminate al primo incontro Maristella Smiraglia e Stefania Sansone, sconfitte rispettivamente 6-5 dalla turca Seyma Nur Sogut e 43-1 dalla tedesca Lucie Lauren Bierstedt. Successo della francese Marie Paule Ble, che batte in finale 16-5 la connazionale Estelle Vander-Zwalm. Completano il podio Sogut e la brittannica Rebecca Mcgowan.

Concludiamo infine con le tre restanti categorie in cui non erano impegnati azzurri. Nei -74 kg si impone lo spagnolo Daniel Quesada Barrera, vincendo 18-13 in finale con il croato Piero Maric, terzo posto per lo spagnolo Ramon Ruiz Domenech e il belga Badr Achab. Nei -87 kg ancora Spagna in trionfo con Ivan Garcia Martinez, grazie al ritiro del tedesco Alexander Bachmann, mentre al terzo posto si piazzano il coreano Cho Jinseo e l’altro iberico Manuel Villen Aviles. Infine nei -62 kg femminili vittoria della serba Nadica Bozanic, che batte 30-2 la coreana Kim Jiwon. Completano il podio la croata Kristina Beros e l’australiana Carmen Marton.













Foto: Fita