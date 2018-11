Taekwondo, Europei Cadetti 2018: Matias Lo Martire e Anna Cuorvo si fermano ai piedi del podio nella seconda giornata

Nessun azzurro riesce a salire sul podio nella seconda giornata di gare degli Europei Cadetti 2018 di taekwondo. Nel villaggio di Marina D’Or (Spagna) l’Italia, dopo il bronzo conquistato ieri da Teodoro Del Vecchio nei -33 kg, oggi ha sfiorato in due occasioni la medaglia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni.

Partiamo dai -45 kg maschili, dove si ferma ai piedi del podio Matias Lo Martire, sconfitto ai quarti 32-12 dal russo Ivan Ermakov, che andrà poi a conquistare l’oro, battendo in finale 18-10 il cipriota Charalamampos Palourtis. In precedenza l’azzurro aveva superato 1-0 il tedesco Simon Laubhold e 14-13 il turco Enes Gokmen. Completano il podio il greco Dimitrios Foivos e lo spagnolo Iker Abad.

Stop ai quarti anche per Anna Cuorvo nei -41 kg. L’azzurra, dopo aver sconfitto 21-8 l’estone Eloura Charles e 21-16 l’olandese Hiba Maghnouj, è stata eliminata dalla bosniaca Dzejla Makas, che si è imposta 42-21 ed andrà poi a prendersi il titolo battendo in finale 15-9 la bulgara Aleksandra Georgieva. Bronzo per la russa Mariia Zvereva e la britannica Tegan Paynter.

Vengono invece sconfitti al secondo turno gli altri tre azzurri in gara. Matteo Marinaro nei -41 kg, dopo aver battuto 22-20 il britannico Jamie Mcintosh, viene sconfitto 28-19 dal greco Konstantinos Dimitropoulos. Oro per il belga Bjarne Viskens, che supera in finale 27-7 il russo Aleksandr Iavruian, completano il podio il serbo Relja Ivkovic e Dimitropoulos. Nei -44 kg Noemi Manzolli batte 9-7 la russa Diana Protsenko, ma viene eliminata (7-19) dalla connazionale Anastasia Subbotina, che conquisterà poi l’oro dopo aver superato in finale 18-7 la serba Andrea Bokan. Bronzo per la tedesca Nina Krüger e la russa Sophia Solovyova. Infine nei -47 kg Virginia Maestro, dopo aver superato 16-12 la francese Lenya Kamkasoumphou, viene sconfitta 10-8 dalla lettone Viktorija Helviga. Titolo conquistato dalla russa Anastasiia Kosmycheva, che batte in finale 9-2 la turca Sefika Cakal, completano il podio l’altra russa Viktorya Kuchina e la bosniaca Petra Zdero.













Foto: Fita