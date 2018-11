Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2018: sesti i team-pursuit, bene Giovannini nella mass start. Bella prestazione di Bosa sui 500

Si è appena conclusa la prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di speed skating: a Obihiro, in Giappone, i due team-pursuit azzurri hanno chiuso sesti, mentre nelle semifinali della mass start maschile Andrea Giovannini (apparso in palla) è approdato in finale, mentre Daniel Niero è rimasto fuori per un soffio. Da segnalare infine la bella prestazione di David Bosa sui 500 metri, dove invece hanno fatto segnare alti riscontri Noemi Bonazza e Francesca Bettrone. Domani in programma 500, 1500 e le mass start.

Nel team-pursuit maschile l’Italia di Andrea Giovannini, Francesco Betti e Michele Malfatti (Alessio Trentini riserva) ha chiuso al sesto posto in 3’48″17, a 6″91 dalla Russia vincitrice in 3’41″26 davanti all’Olanda, seconda a 0″88, ed alla Norvegia, terza a 1″51. Nella prova femminile le azzurre Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza si sono classificate seste in 3’08″20 a 10″40 dal Giappone vincitore in 2’57″80, con 2″33 di margine sull’Olanda e 3″31 sulla Russia. Nelle semifinali della mass start maschile Andrea Giovannini si è piazzato settimo nella prima gara con 4 punti, mentre Daniel Niero ha chiuso decimo nella seconda con una sola lunghezza conquistata, mancando la qualificazione per l’atto conclusivo.

Nei 500 metri maschili vittoria per il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, che ha fermato il cronometro in 34″732, davanti al russo Pavel Kulizhnikov, staccato di 0″04, ed al nipponico Tatsuya Shinhama, terzo a 0″13. In Division B David Bosa ha chiuso quinto in 35″391. Nella gara femminile si è imposta la nipponica Nao Koddaira, che ha fatto segnare 37″496, davanti all’austriaca Vanessa Herzog, battuta di 0″12, ed alla connazionale Maki Tsuji, terza a 0″54. In Division B Noemi Bonazza si è piazzata 15ma in 39″906, mentre Francesca Bettrone ha chiuso 18ma in 40″397.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Andrea Giovannini