Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2018: Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida le certezze azzurre, cresce il team sprint femminile

La prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating è andata in archivio. Ad Obihiro (Giappone) ci sono stati i primi riscontri di quest’annata e in casa azzurra sono da sottolineare gli aspetti positivi. La Nazionale Italiana, infatti, nonostante l’assenza pesante di Nicola Tumolero non ha affatto sfigurato e al contrario ha dimostrato buona compattezza, partendo da alcune certezze: Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida.

Il 25enne di Baselga di Pinè era atteso dopo le delusioni olimpiche di PyeongChang (Corea del Sud). Nella competizione a Cinque Cerchi si era vista la controfigura del pinetano che, invece, sul ghiaccio nipponico ha saputo esaltarsi conquistando la vittoria nella mass start e dimostrando di aver migliorato notevolmente le proprie qualità sia in termini di lettura della gara che di sprint. Un successo di autorevolezza quello di Andrea, rafforzato anche dalla buona prova offerta nei 5000 metri, conclusa in settima posizione. Buone notizie sul fronte “Giovannini”, come sono buone anche quelle che arrivano dalla Lollobrigida.

La pattinatrice romana, anche lei desiderosa di ripartire per un nuovo quadriennio olimpico con grande grinta, ha fatto vedere di esserci. Nella sua mass start il podio è stato sfiorato ed è arrivato un buon quarto posto a testimonianza che la condizione fisica c’è. Tuttavia, a stupire favorevolmente sono state le prestazioni nei 1500 e 3000 metri. Si era detto in sede di presentazione che la “Lollo” quest’anno sarebbe stata più eclettica e di fatto i risultati in Giappone lo hanno confermato: il terzo posto nella divisione B dei 1500 metri e l’ottavo posto nella divisione A dei 3000 metri stanno a significare che il lavoro fatto inizia a dare i propri frutti e questo può essere un vantaggio anche per la sua specialità prediletta.

Lollobrigida leader anche di un team sprint femminile vicinissima a centrare un podio di prestigio. Il tris composto dall’atleta laziale, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza è rimasto giù dal podio per appena mezzo secondo e questo può confortare, trattandosi di una squadra con ancora tanti margini di miglioramento e che può ancora crescere nel futuro, tenendo conto della presenza della Bonazza, pattinatrice di grande talento che ben ha gareggiato in questo primo round di Coppa.













Foto: profilo facebook Andrea Giovannini