Speed skating, Coppa del Mondo 2018-2019: una nuova Francesca Lollobrigida. Non solo mass start per un’atleta sempre più eclettica

Le temperature stanno scendendo e i pattini sono pronti. La stagione dello speed skating è ormai alle porte e dal 16 al 18 novembre, sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone), lo spettacolo della Coppa del Mondo prenderà il via. L’Italia è pronta per un’altra sfida e dopo i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang, tra altri e bassi, la compagine guidata da Maurizio Marchetto è decisa ad affrontare le squadre più forti del Pianeta.

Nel roster azzurro fari puntati su Francesca Lollobrigida. L’Azzurra, grande interprete della mass start, è rimasta scottata dall’esperienza a Cinque Cerchi. Quel podio sfuggito per un battito di ciglia è un qualcosa che ha fatto soffrire lungamente la ragazza romana, nata e cresciuta rotellista e diventata ora più che mai riferimento anche in questa specialità. La delusione è stata enorme ma la “Lollo” non è tipo da lasciarsi abbattere. E’ abituata a lottare, in cerca di nuovi traguardi da raggiungere.

Del resto, l’aver sposato l’Olanda come “seconda patria”, luogo in cui il pattinaggio velocità pista lunga è un culto, è stata coraggiosa e corretta. Affrontare a viso aperto atlete con maggior esperienza ha dato a Francesca maggior consapevolezza e lo spirito di rivalsa potrà esserle utile in questa stagione. Un’annata che non sarà solo all’insegna della mass start. L’azzurra, nella preparazione svolta in Germania, ad Inzell, si è ben comportata nei 1500 metri e nei 3000 metri ed è probabile che quest’anno la vedremo anche sulle distanze classiche.

L’aver lavorato maggiormente sulla tecnica ha dato modo alla pattinatrice nostrana di migliorare e sentirsi più sicura nell’allargare il proprio programma. Una Lollobrigida eclettica quella ci apprestiamo a vedere che, quindi, nel suo progetto quadriennale verso Pechino 2022, ha deciso di alzare la posta in palio. Le lacrime di quella gara sfortunata in Corea del Sud possono trasformarsi in sorrisi. E’ questo il proposito della nostra portacolori e presto avremo le risposte dal ghiaccio.













