Speed skating, Coppa del Mondo 2018-2019: i convocati dell’Italia per Obihiro. Si punta su Giovannini e Lollobrigida

Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di speed skating, a Obihiro (Giappone) andrà in scena l’apertura della stagione per quanto riguarda il pattinaggio velocità e l’Italia cercherà di essere protagonista con dieci alfieri. Il CT Maurizio Marchetto ha dovuto fare a meno di Nicola Tumolero, bronzo sui 10000 metri alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, che è purtroppo ancora fermo per infortunio. Questi gli azzurri convocati per l’evento:

Andrea Giovannini

David Bosa

Francesco Betti

Davide Ghiotto

Michele Malfatti

Alessio Trentini

Daniel Niero

Francesca Bettrone

Noemi Bonazza

Francesca Lollobrigida



Si punterà molto su Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini in particolar modo nella mass start ma la romana ha lavorato parecchio anche su 1500 e 3000 metri dunque la potremmo vedere propositiva su questa distanza proprio come il 25enne tra 5000 e 1000. Francesca Bettrone e Davide Ghiotto cercheranno di dire la loro al pari dei reintegrati sprinter David Bosa e Noemi Bonazza, ma spicca anche l’inserimento del classe 2000 Francesco Betti, già terzo nell’all-around degli ultimi Mondiali juniores.

Maurizio Marchetto ha rilasciato delle dichiarazioni tramite la FISG: “Stiamo costruendo una squadra che può fare bene subito ma anche in prospettiva. L’anno post olimpico è sempre particolare e su tutte la prima uscita stagionale: ad Inzell in fase di preparazione abbiamo fatto un bel lavoro e sono soddisfatto di come i ragazzi hanno reagito agli allenamenti. Abbiamo atleti già forti e strutturati come Lollobrigida, che ha evidenziato progressi anche nelle distanze classiche in aggiunta alla Mass Start, e un gruppo di giovani che si sono meritati sul ghiaccio la possibilità di confrontarsi a questi livelli. Ci sono distanze su cui possiamo già dire la nostra e in cui riponiamo speranze importanti, dalle Mass Start ai 5000 fino al Team Pursuit, ma sarà fondamentale pure adattarsi in questo ritorno alle gare riprendendo le misure e facendo esperienza per un percorso che sarà lungo. Certo, abbiamo aspettative di un certo tipo ma il primo bilancio lo faremo proprio al termine di questa tappa d’esordio”. Definite anche le distanze in cui si cimenteranno i dieci azzurri impegnati in terra nipponica:

500 uomini: Bosa.

500 donne: Bettrone e Bonazza.

1000 uomini: Bosa.

1000 donne: Bettrone e Bonazza.

1500 uomini: Betti, Giovannini e Trentini.

1500 donne: Bonazza e Lollobrigida.

5000 uomini: Giovannini, Ghiotto, Malfatti e Niero.

3000 donne: Bonazza e Lollobrigida.

Team Pursuit uomini: Betti, Giovannini e Malfatti.

(Team Pursuit donne: Bettrone, Bonazza e Lollobrigida)

Semifinali Mass Start uomini: Giovannini e Niero.

Semifinali Mass Start donne: Bettrone e Lollobrigida.













Foto: pagina Facebook Francesca Lollobrigida