Speed skating, Coppa del Mondo 2018-2019 femminile: tra nipponiche ed olandesi reclamano spazio Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida

Nel prossimo fine settimana scatterà la Coppa del Mondo di speed skating: lo start avverrà in estremo Oriente, precisamente ad Obihiro, città giapponese. Avremo così modo di vedere all’opera le velociste nipponiche che tanto bene hanno fatto negli ultimi anni. Per quanto riguarda l’Italia speranze riposte nella mass start con Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida.

Partiamo dalle brevi distanze: sui 500 metri sicuramente bisognerà trovare un’avversaria all’altezza della nipponica Nao Kodaira, che lo scorso anno ha infilato in Coppa del Mondo sette vittorie di fila, salvo poi non prendere parte alle ultime gare del circuito, lasciando così la classifica all’austriaca Vanessa Herzog, che anche quest’anno le darà filo da torcere.

Anche sui 1000 metri il canovaccio è stato il medesimo e così la nipponica vorrà continuare a vincere non soltanto le prime gare, anche per vendicare l’argento sula distanza ai Giochi Olimpici, dove non è riuscita a fare il paio con il trionfo sui 500. La connazionale Miho Takagi comunque è pronta a subentrarle e a spodestarla. Curiosità attorno all’olandese Jorien ter Mors, campionessa olimpica.

La stessa Miho Takagi però è chiamata a confermarsi sui 1500 metri, dove ha dominato in lungo ed in largo la scorsa stagione, salvo poi accontentarsi dell’argento nell’appuntamento olimpico. Sicuramente l’asiatica avrà voglia di vendetta sportiva nei confronti di Ireen Wust, l’olandese che a PyeongChang l’ha battuta.

Sulle distanze lunghe sarà una sfida tutta olandese? Le varie Carlijn Achtereekte, Antoinette de Jong, Esmee Visser e Irene Schouten vorranno certamente monopolizzare la classifica, ma dovranno chiedere strada alla russa Natalia Voronina, alla ceca Martina Sablikova ed alla canadese Ivanie Blondin.

Passiamo alla mass start, specialità che tante soddisfazioni ha dato e potrà continuare a dare all’Italia con l’accoppiata formata da Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone. La prima ha dichiarato di voler puntare anche alle distanze tradizionali, potrebbe esserci maggior spazio per la seconda? La pista ci risponderà, ma siamo certi che le due nostre rappresentanti si toglieranno delle belle soddisfazioni.

Una menzione particolare per la tedesca Claudia Pechstein, classe 1972, che ha deciso di puntare fino all’ambizioso traguardo dei Giochi Olimpici del 2022, dove arriverebbe cinquantenne: ci sarà grande curiosità attorno alle sue prestazioni. Per quanto concerne le staffette infine, non paiono esserci avversarie per le giapponesi nel pursuit, mentre nella sprint potrebbe rinnovarsi il duello tra russe e norvegesi.













