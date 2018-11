Speed skating, calendario stagione 2018-2019: tutte le date di Coppa del Mondo, Europei e Mondiali

La stagione 2018-2019 dello speed skating sta per iniziare: nel fine settimana prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, che quest’anno conta cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio ecco subito Campionati italiani ed Europei, mentre a febbraio sono in programma i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata sprint, nonché quella riservata alla categoria junior. A marzo infine sarà la volta dei Mondiali Allround.

Di seguito il calendario completo della stagione 2018-2019 di speed skating:

16-18 novembre Coppa del Mondo Obihiro (Giappone)

23-25 novembre Coppa del Mondo Tomakomai (Giappone)

24-25 novembre Coppa del Mondo juniores Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

7-9 dicembre Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

14-16 dicembre Coppa del Mondo Heerenveen (Olanda)

3-5 gennaio Campionati italiani assoluti Baselga di Piné (Italia)

11-13 gennaio Europei Collalbo (Italia)

27-29 gennaio Coppa del Mondo juniores Helsinki (Finlandia)

1-3 febbraio Coppa del Mondo Hamar (Norvegia)

7-10 febbraio Mondiali singole distanze Inzell (Germania)

9-10 febbraio Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné (Italia)

15-17 febbraio Mondiali juniores Baselga di Piné (Italia)

23-24 febbraio Mondiali Sprint Heerenveen (Olanda)

2-3 marzo Mondiali Allround Calgary (Canada)

9-10 marzo Finali Coppa del Mondo Salt Lake City (Utah, USA)













