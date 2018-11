Sorteggio qualificazioni Europei 2020: regolamento, fasce e possibili avversarie dell’Italia. Data, programma, orario d’inizio e tv

Domenica 2 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. A Dublino (Irlanda) conosceremo la composizione dei 10 gruppi, le prime due squadre di ogni girone accederanno alla rassegna continentale mentre gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite i playoff della Nations League. Le 55 Nazionali partecipanti sono state divise in sei fasce, si formeranno quattro raggruppamenti da cinque formazioni ciascuno mentre gli altri sei gironi saranno da sei squadre.

Di seguito le fasce per il sorteggio, il regolamento e i criteri, le possibili avversarie dell’Italia, il programma e l’orario del sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LE FASCE DEL SORTEGGIO

PRIMA FASCIA: Svizzera, Portogallo, Olanda, Inghilterra, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia

SECONDA FASCIA: Germania, Islanda, Bosnia, Ucraina, Danimarca, Svezia, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca



TERZA FASCIA: Slovacchia, Turchia, Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia, Bulgaria, Israele

QUARTA FASCIA: Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia

QUINTA FASCIA: Macedonia, Kosovo, Bielorussia, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldavia, Gibilterra, Far Oer

SESTA FASCIA: Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

ATTENZIONE: Svizzera, Portogallo, Olanda, Inghilterra finiranno in un girone da cinque squadre, la sesta fascia non è di loro interesse.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA: TUTTI I RISCHI

Le insidie più importanti per l’Italia vengono dalla seconda fascia dove ci sono la Germania, l’Islanda ma anche la Svezia con cui abbiamo un conto aperto e la Russia. Nella terza fascia le avversarie più insidiose sono la Serbia e la Turchia, nella quarta forse da prendere con le pinze la Romania e il Montenegro ma per il resto non ci sono pericoli rilevanti. Di seguito le possibili avversarie dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2020.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Al sorteggio degli Europei partecipano 55 Nazionali, si formeranno 10 gironi: cinque saranno formati da cinque squadre, cinque prevedono invece la presenza di sei squadre. Nei gruppi di cinque squadre troveranno spazio le finaliste della Serie A della Nations League (Inghilterra, Svizzera, Olanda, Portogallo).

Prima del sorteggio le Nazionali verranno suddivise in sei fasce di merito in base al ranking ereditato dalla Nations League. In ogni girone finirà una sola squadra per ogni fascia. Questi i criteri del sorteggio e il regolamento.

FINALISTE NATIONS LEAGUE: Portogallo, Inghilterra, Olanda e Svizzera hanno vinto i gironi della Serie A e parteciperanno alla Final Four (5-9 giugno 2019). Per questo motivo finiranno dei quattro girone composti da cinque squadre ciascuno.

PAESI ORGANIZZATORI: Gli Europei 2020 sono itineranti e si disputeranno in più Stati: Azerbaijan, Danimarca, Inghilterra, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Irlanda, Romania, Russia, Scozia, Spagna. Nello stesso gruppo di qualificazione possono finire massimo due di queste Nazionali, in modo da evitare che una rimanga sicuramente fuori.

CONFLITTI POLITICI: Purtroppo ci sono degli attriti e delle frizioni tra alcune Nazioni, la UEFA preferisce evitare che sfocino anche su un campo da calcio. Per questo motivo non possono essere sorteggiate insieme: Azerbaijan/Armenia, Spagna/Gibilterra, Bosnia/Kosovo, Serbia/Kosovo, Russia/Ucraina.

RISCHIO CLIMATICO: La neve e il gelo sono dei fattori da tenere in considerazione, il rischio di partite annullate e rinviate è consistente dunque meglio evitare dei gironi troppo “nordici”. Per questo motivo massimo due Nazionali considerate a rischio climatico possono finire nello stesso girone, si tratta di: Bielorussia, Estonia, Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia, Ucraina.

DISTANZE ECCESSIVE: Vietate troppe trasferte monstre. Azerbaigian, Kazakistan e Islanda potranno avere nel loro gruppo una sola tra queste Nazionali. Azerbaigian: Gibilterra, Islanda o Portogallo. Kazakistan: Andorra, Inghilterra, Francia, Far Oer, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia, Spagna o Galles. Islanda: Armenia, Cipro, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan o Israele.

CHI SI QUALIFICA AGLI EUROPEI 2020?

Si qualificano agli Europei 2020 le prime due classificate dei 10 gironi di qualificazione. Gli altri 4 posti a disposizione verranno assegnati attraverso i playoff della Nations League (uno per ogni Serie).

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: QUANDO SI SVOLGE? DATA, PROGRAMMA E ORARIO

Il sorteggio si svolgerà domenica 2 dicembre 2018 alle ore 12.00 (italiane). Teatro dell’evento sarà il Convention Centre di Dublino (Irlanda).

DOMENICA 2 DICEMBRE:

12.00 Sorteggio gironi di qualificazione agli Europei 2020

SORTEGGIO EUROPEI 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per conoscere insieme la composizione dei vari avversari, in quale gruppo si troverà l’Italia e tutte le avversarie delle azzurre.

