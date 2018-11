Sorteggio Europei Under 21 2019: fasce, possibili avversarie dell’Italia e regolamento. Date, programma, orario d’inizio e tv

Venerdì 23 novembe si svolgerà il sorteggio degli Europei Under 21 2019 di calcio, rassegna continentale di categoria che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Il sorteggio avrà luogo a Bologna alle ore 18.00, le 12 Nazionali partecipanti all’evento conosceranno le proprie avversarie. Si formeranno tre gironi da quattro squadre ciascuno, le tre vincitrici e la migliore seconda classificata accederanno alle semifinali.

Va ricordato che questa manifestazione vale anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le semifinaliste staccheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi, se tra loro dovesse esserci l’Inghilterra allora si procederà con uno spareggio tra le altre due seconde classificate che sono rimaste fuori dalla lotta per il podio. Di seguito le fasce di merito, il regolamento, il programma e la data del sorteggio degli Europei Under 21 2019 di calcio.

SORTEGGIO EUROPEI UNDER 21 2019: DATA E ORARIO D’INIZIO. DOVE E QUANDO SI SVOLGE?

Il sorteggio degli Europei Under 21 2019 si svolgerà venerdì 23 novembre a Bologna.

VENERDI’ 23 NOVEMBRE:

18.00 Sorteggio Europei Under 21 2019

COME VEDERE IL SORTEGGIO IN DIRETTA TV E STREAMING?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

SORTEGGIO EUROPEI UNDER 21 2019: LE FASCE E LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA



Le 12 Nazionali partecipanti agli Europei Under 21 sono state suddivise in tre fasce di merito in base al ranking. L’Italia è testa di serie in qualità di Paese organizzatore, nella prima fascia ci sono anche la Germania che difende il titolo e l’Inghilterra. Per la nostra Nazionale i pericoli maggiori arrivano dalla seconda fascia dove sono presenti delle corazzate come Spagna e Francia mentre la Danimarca sarebbe davvero favorevole. Dalla terza fascia proverranno le altre due avversarie degli azzurrini: Serbia, Croazia e Belgio sono indubbiamente le più temibili. Di seguito le fasce per il sorteggio degli Europei Under 21 2019:

PRIMA FASCIA: Italia, Germania, Inghilterra

SECONDA FASCIA: Spagna, Danimarca, Francia

TERZA FASCIA: Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania

REGOLAMENTO SORTEGGIO EUROPEI U21 2019:

Verranno composti tre gironi da quattro squadre ciascuno. In ogni gruppo ci saranno: una formazione proveniente dalla prima fascia, una dalla seconda fascia e due squadre della terza fascia. Il sorteggio incomincerà con l’estrazione delle teste di serie, poi si passerà alla terza fascia e infine si concluderà con la seconda fascia.

REGOLAMENTO EUROPEI U21 2019:

Le vincitrici dei tre gironi e la seconda migliore classificata accederanno alle semifinali che si disputeranno secondo questo schema.

Semifinale 1: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C

Semifinale 2: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C

QUALIFICAZIONI OLIMPIADI TOKYO 2020:

Le quattro semifinaliste si qualificheranno ai Giochi.

Nel caso in cui tra le quattro semifinaliste ci sia l’Inghilterra allora si disputerà uno spareggio tra le due seconde classificate rimaste fuori dalle semifinali: la vincente volerà ai Giochi insieme alle altre tre semifinaliste. Ricordiamo infatti che alle Olimpiadi possono partecipare solo le affiliate al CIO e l’Inghilterra non ha un proprio comitato olimpico (non verrà creata una squadra del Regno Unito).













