Sorteggio Gironi Europei 2020: come vederlo in tv e streaming. Calendario, data, orario e programma

Si è conclusa settimana scorsa la stagione 2018 per quanto riguarda le Nazionali di calcio. Ora i prossimi appuntamenti saranno a primavera del 2019. C’è ancora spazio però per un ultimo momento fondamentale: la prossima settimana ci sarà infatti il sorteggio per quanto riguarda i gironi di qualificazione agli Europei del 2020. Appuntamento importante per l’Italia guidata da Roberto Mancini: gli azzurri vogliono assolutamente centrare il pass senza dover rischiare di ricorrere agli spareggi come successo per i Mondiali.

Andiamo a scoprire il programma e gli orari del sorteggio.

SORTEGGIO EUROPEI 2020: PROGRAMMA, ORARI E COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

2 dicembre alle ore 12.00

Il sorteggio di Dublino sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e diretta streaming su Rai Play. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per vivere secondo dopo secondo la composizione dei gironi che ci porteranno fino a Euro2020.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com