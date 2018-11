Sophia Floersch sotto i ferri per 11 ore, il padre fa sapere che l’operazione è andata bene

Undici ore. Tanto è durata l’operazione cui Sophia Floersch si è dovuta sottoporre per quel che concerne la colonna spinale, la principale fonte di preoccupazione dopo il terrificante incidente che l’ha colpita domenica scorsa a Macao, durante una gara di World Cup di Formula 3 (la stessa serie, per capirci, in cui attualmente corre Mick Schumacher, il promettente figlio di Michael).

La tedesca era rimasta coinvolta in un volo di tre metri dopo aver colpito un’altra vettura, finendo ad altissima velocità contro le reti di protezione. La scocca è riuscita a reggere l’urto, e probabilmente le ha salvato la vita: nell’incidente, però, sono rimasti coinvolti anche tre fotografi e un cameraman.

Era stata la stessa pilota, 19 anni da compiere a dicembre, a rassicurare, nei giorni scorsi, sulle proprie condizioni di salute. A mettere un’ulteriore nota positiva, dopo le notizie sui mancati danni al midollo spinale, ci pensa il padre, che specifica il buon esito dell’operazione. L’unico problema è la frattura della settima vertebra cervicale: considerando che si era temuto molto di peggio, questo lo si può davvero vedere come il male minore.













