Sollevamento pesi, Mondiali 2018: Wei Deng si impone nei -64 kg e conquista tre ori, Giorgia Bordignon è 13^ di totale

La quinta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) si è chiusa con lo svolgimento del gruppo A dei -64 kg femminili, in cui ha gareggiato l’ultimo rappresentante della nazionale azzurra impegnato nella rassegna iridata: Giorgia Bordignon. La vittoria è andata nettamente alla cinese Wei Deng, che ha firmato tre record del mondo standard di categoria ed ha conquistato un tris di medaglie d’oro meraviglioso. Deng si è imposta con un totale di 252 kg, frutto di uno strappo da 112 e di uno slancio da 140 kg, che le hanno permesso di precedere la nordcoreana Rim Un Sum (argento) e la thailandese Rattanawan Wamalun (bronzo) con 239 kg. La cinese si è portata a casa l’oro di specialità nello strappo battendo la rumena Loredana-Elena Toma (seconda con 110) solo all’ultimo tentativo, mentre ha completato il podio la sorprendente kazaka Karina Goricheva grazie ai 107 kg ottenuti qualche ora prima nel gruppo B. Nello slancio i due gradini laterali del podio sono stati occupati da Wamalun e da Rim, rispettivamente seconda e terza con 137 e 134 kg alle spalle dell’imbattibile Wei Deng.

L’azzurra è entrata in gara con un tentativo fallito di strappo da 95 kg, per poi riuscire a superare la misura alla seconda prova egregiamente. A questo punto Giorgia ha provato a compiere un salto di cinque kg per scalare la classifica di specialità in attesa delle altre partecipanti del gruppo A, riuscendo a sollevare 100 kg regolarmente e portandosi in quinta posizione virtuale. Successivamente è stata sopravanzata da diverse atlete che sono entrate in gara con misure più alte, terminando in undicesima posizione assoluta di strappo. Nella seconda parte di gara ha aperto con una prova valida da 120 kg, in seguito è salita di 4 kg per migliorare il proprio primato personale di slancio ed eguagliare quello di totale. La 31enne nativa di Gallarate è andata abbastanza vicina al conseguimento del sollevamento sia nella seconda che nella terza prova senza riuscire a portare a casa i 124 kg di slancio. Bordignon ha chiuso la rassegna iridata con 220 kg complessivi in 13^ posizione assoluta nella classifica combinata, con un 11^ ed una 17^ piazza rispettivamente nello strappo e nello slancio.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPE