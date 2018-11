Sollevamento Pesi, Mondiali 2018: Thunya Sukcharoen fa incetta di medaglie nei 45 kg, Alessandra Pagliaro si ferma ai piedi del podio

Si assegnano le prime medaglie nei Mondiali 2018 di sollevamento pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), con la finale dei 45 kg femminili nel segno della thailandese Thunya Sukcharoen, che vince lo strappo sollevando 80 kg, confermando il titolo dello scorso anno, imponendosi poi anche nello slancio con 106 kg, per un totale di 186 kg.

Il podio è identico per tutte e tre le specialità, con l’altra thailandese Chiraphan Nanthawong seconda con le misure di 76 kg nello strappo, 95 kg nello slancio provando fino all’ultimo a sfoderare la prestazione da oro, e 171 kg nel totale, mentre i bronzi vanno all’atleta di casa Yulduz Dzhumabayeva, in rappresentanza del Turkmenistan, con gli score di 75,94 e 169.

Prova discreta per la portacolori azzurra Alessandra Pagliaro, quarta nello strappo con 70 kg e quinta nello slancio con 86 kg, che le valgono la quinta piazza nella classifica totale, con 156 kg complessivi.

In gara nella mattinata anche Giulia Imperio, nel gruppo C dei 49kg femminili solleva 65 kg di strappo e 86 di slancio, migliorandosi costantemente, per un totale di 151 kg. La giovane azzurra si classifica dunque settima nello strappo, quinta nello slancio e settima nella graduatoria combinata.













Foto: Federpesistica